Son dakika haberi: Asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde asker uğurlamak için otogara gelen bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak, davul ve zurna eşliğinde uğurlama töreni yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde asker uğurlamak için otogara gelen bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak, davul ve zurna eşliğinde uğurlama töreni yaptı. Vatandaşların cep telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, maskesi bulunmayan kalabalığın askere gidecek kişiyi havaya attıkları, ardından otobüse bindirdikleri görüldü.

Askerlik görevini yapmak için ilçeden ayrılan gençler, aileleri ve yakınlarıyla birlikte otogarın yolunu tuttu. Bazı gençler, davul zurna eşliğinde uğurlandı. Sosyal mesafenin göz önünde bulundurulmadığı uğurlamada, otogarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, otogarda bulunan kalabalığın davul ve zurna eşliğinde otogarda bulunduğu, maske takmadıkları, sosyal mesafeyi göz önünde bulundurmadıkları ve askere gidecek kişiyi havaya attıkları görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA