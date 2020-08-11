Son dakika haberi | Asker uğurlamada 'sosyal mesafe' unutuldu Gelen son dakika haberlerine göre Asker uğurlamada 'sosyal mesafe' unutulduANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otogarda asker uğurlamaya gelenler koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafeyi unuttu.

Asker uğurlamada 'sosyal mesafe' unutuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otogarda asker uğurlamaya gelenler koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafeyi unuttu.

Manavgat'ta vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere ilçeden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından davul zurna eşliğinde uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Uğurlama sırasında, yetkililerin defalarca yaptığı uyarılara rağmen koronavirüs tehdidi nedeniyle vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Bazı gençler askere gidecek arkadaşlarını tehlikeli olmasına rağmen havaya atarak otobüse bindirdi.

Manavgat otogarındaki görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda, askere gidecek gençlere hayırlı teskere dilekleri iletilirken, koronavirüs nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeye uymaması eleştirildi.

Kaynak: DHA