Son dakika haberi! Asker uğurlama konvoyunda havaya açılan ateşin faturası ağır oldu

Bir son dakika haberine göre Antalya'da asker uğurlama konvoyunda aracın camından sarkarak havaya tabancayla defalarca ateş eden genç ile araçtaki bir başka kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Antalya'da asker uğurlama konvoyunda aracın camından sarkarak havaya tabancayla defalarca ateş eden genç ile araçtaki bir başka kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. Ekipler ayrıca, gençlere 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatırken, olayda kullanılan tabancaya da el konuldu.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde dün çekilen asker uğurlama konvoyunda bir gencin bindiği aracın camından sarkarak, etrafı binalarla çevrili sokakta çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden tabancayla havaya defalarca ateş etmişti. Görüntülerin ulusal ve yerel medyada haber olmasının ardından harekete geçen polis, konvoya katılanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, havaya ateş eden genci konvoyun gerçekleştiği günün akşamında E. E. A. olduğunu tespit etti.

Polis, E.E.A. ve aynı araçta bulunan bir diğer kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulayıp, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatırken, olayda kullanılan tabancaya da el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı