Son dakika haberi: Asker eğlencesindeki görüntüler "yok artık" dedirtti
Son dakika haberleri: Asker eğlencesindeki görüntüler "yok artık" dedirtti Maskesiz, sosyal mesafesiz asker eğlencesinde uyarılar gözardı edildi Bursa'da asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
11.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:41
Asker eğlencesindeki görüntüler "yok artık" dedirtti
Maskesiz, sosyal mesafesiz asker eğlencesinde uyarılar gözardı edildi
BURSA - Bursa'da asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, "yok artık" dedirtti.
Bursa'da yapılan asker eğlencesinde korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
Yaklaşık 100 kişinin, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, tepki gösterdi.
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Kaynak: İHA