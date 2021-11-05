Son dakika haberi | Asker eğlencesinde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Amasya'da asker eğlencesi sırasında tabancada sıkışan mermiyi çıkartmaya çalışan kişi ile 2 arkadaşı yaralandı.
AMASYA (AA) - Amasya'da asker eğlencesi sırasında tabancada sıkışan mermiyi çıkartmaya çalışan kişi ile 2 arkadaşı yaralandı.
Yeşil Yenice Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş açan İ.K'nin tabancası tutukluk yaptı.
Tabancada sıkışan mermiyi çıkarmaya çalışan İ.K'nin silahının ateş alması sonucu kendisi eli, 2 arkadaşı ise bacaklarından yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İ.K. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri
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