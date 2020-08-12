Son dakika haberi: Aşiretlerden PKK/YPG'li teröristlere: Deyrizor'u 1 ay içerisinde terk edin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Aşiretlerden PKK/YPG'li teröristlere: Deyrizor'u 1 ay içerisinde terk edin

Son dakika habere göre SURİYE iç savaşının başlamasıyla oluşan otorite boşluğundan yararlanarak ülkenin güney sınırındaki bölgeleri işgal eden PKK/YPG terör örgütü, sivil halka yönelik baskılarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Aşiretlerden PKK/YPG'li teröristlere: Deyrizor'u 1 ay içerisinde terk edin
12.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:27

SURİYE iç savaşının başlamasıyla oluşan otorite boşluğundan yararlanarak ülkenin güney sınırındaki bölgeleri işgal eden PKK/YPG terör örgütü, sivil halka yönelik baskılarını sürdürüyor. Baskı ve zorbalıklara karşı çıkanların infaz edildiği Suriye'nin işgal altındaki Deyrizor kentinde son olarak, terör örgütü tarafından aşiret liderinin öldürülmesi üzerine bölgenin en büyük kabilelerinden olan El-Ekaydat Aşireti, diğer aşiretlerle birlikte düzenlediği toplantı ile terör örgütünün işgaline son vermesini ve 1 ay içerisinde kenti terk etmesini, aksi taktirde oluşturdukları kendi silahlı güçleri ile teröristlere karşı savaşacaklarını açıkladı.

Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında iç savaşın başlaması sonrası ortaya çıkan kargaşada, terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeyinde kalan yerleşim alanlarını işgal etti. Teröristlerin oluşturduğu baskı ve zulüm nedeniyle binlerce Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kalırken, işgale devam eden terör örgütü farklı etnik grupları içine alarak Suriye Demokratik Güçleri isimli yapıyı oluşturdu. Ana omurgasını oluşturduğu SDG ile kendisini kamufle eden terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki işgalinin yanı sıra Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak bölgedeki demografik yapıyı da değiştirmeye başladı.

Batılı ülkelerden SDG adıyla destek almayı da sürdürerek, kendisini meşrulaştırmaya çalışan PKK/YPG'nin ülkenin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridoru hayali ise Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak yapılan Barış Pınarı Harekatları ile sonlandırıldı.Deyrizor, Rakka, Haseke ve bazı küçük bölgelerde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, bu bölgedeki sivillere yönelik baskı ve zulmünü devam ettiriyor. Özellikle, Arap nüfuslu sivilleri, uyguladığı baskı ile bölgeden çıkmaya zorlayan PKK/YPG, bunu kabul etmeyenleri ise aileleri ile tehdit etmeye ya da infaz etme yoluyla sindirmeye çalışıyor.AŞİRET LİDERİNE SUİKASTArap aşiretleri etkisizleştirme gayretinde olan terör örgütü PKK/YPG unsurları, terör örgütünün sözde elebaşlarından olan 'Mazlum Abdi' kod ismini kullanan Ferhat Abdi Şahin'in bir süre önce Arap aşiretlerle düzenlediği toplantıya tepki göstererek katılmayan bölgenin en büyük kabilelerinden El-Ekaydat Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Şeyh Matshar Al-Hafal'in bulunduğu araca suikast düzenledi. Saldırıda, Al-Half ile yanındaki bir kişi öldü. Suikastın ardından tepki gösteren El-Ekaydat aşireti mensupları, saldırıdan sorumlu tuttukları PKK/YPG'ye karşı eylemler düzenledi. Eylemlere müdahale eden teröristlerin açtığı ateşle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Aşiretin geri adım atmayarak tepkisini sürdürmesi üzerine, terör örgütü kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti ve bazı arabulucular ile yaptığı ikna çalışmasına El-Ekaydat liderleri yanaşmadı.AŞİRETLER BİR ARAYA GELDİ, PKK'YA SAVAŞ AÇTIYaşananların ardından bölgedeki Arap kabile ve aşiretler de bir araya gelerek terör örgütüne karşı ortak hareket etme kararı aldı. Teröristlerin işgale son vererek bölgeyi gerçek sahiplerine bırakması gerektiği konusunda fikir birliğine varan aşiret ve kabileler, bu taleplerinin gerçekleşmemesi halinde gerekirse savaşmak için silahlı güç oluşturmaya karar verdi. El-Ekaydat'in bu kapsamda kendi silahlı gücünü kurduğu belirtilirken, bölgedeki aşiretler dün bir araya geldi ve Deyrizor'un doğusundaki Theban bölgesinde ortak açıklama yaptı.1 SÜRE VERİLDİ

Binlerce kişinin katıldığı toplantıda aşiretler adına konuşan El-Ekaydat aşireti lideri Şeyh Mus'aab Halil El-Hafal, terör örgütünün güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin sivil, askeri ve ekonomik anlamda bölgeyi yönetemediğini söyledi. El-Hafal, teröristlerin 1 ay içerisinde bölgeyi terk ederek çekilmelerini ve Deyrizor ile işgal altındaki diğer yerlerin gerçek sahiplerince idare edilmesi gerektiğini ifade etti. Cezaevine atılan tutuklularla mülteci kamplarındaki ailelerin serbest bırakılmasını isteyen El Hafal, Deyrizor'da teröristlerin 1 ay içerisinde şehri terk etmesini, aksi halde oluşacak güvenlik kaosu ve istikrarsızlığın sorumluluğunun, terör örgütünü himaye eden Uluslararası Koalisyon olacağına dikkat çekti. Aşiret lideri Şeyh Matshar Al-Hafal ve diğer cinayetlerin de bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulması istenilen toplantıda terör örgütünün işgalini sonlandırması için 1 ay süre tanındığı, süre sonunda taleplerinin gerçekleşmemesi halinde savaşmaktan kaçınılmayacağı da kaydedildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var 3. Sayfa
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Yaşam
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Politika
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor! Dünya
85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor!
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Alişan Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Aşiretlerden PKK/YPG'li teröristlere: Deyrizor'u 1 ay içerisinde terk edin - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 15:30:19. #1.14#
title