AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU - Haberler
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AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki Aşık Veysel'in kabri ile müzeye çevrilen evine, ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

ŞARKIŞLA, SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki Aşık Veysel'in kabri ile müzeye çevrilen evine, ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Aşık Veysel'in birçok özel eşyasının da bulunduğu müzede ziyaretçiler ozanın sesini de dinliyor.

7 yaşında çiçek hastalığı nedeniyle iki gözünü kaybeden Aşık Veysel Şatıroğlu, sazı ve türküleriyle aşık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak görülüyor. 1973 yılında hayatını kaybeden Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki evi 1982 yılında müzeye çevrildi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği müzede Aşık Veysel'e ait çok sayıda belge, eşya ve doküman bulunuyor. Aşık Veysel'in müzeye çevrilen evini gezenler, ozanın hayatından izler görüyor.

Avrupa Birliği-Türkiye Kültürlerarası Diyalog-Müzeler Hibe Programı kapsamında 2012 yılında Sivas Müze Müdürlüğü'nce yürütülen Müzeler Arası Kültür İttifakı Projesi'yle yenilenen müzedeki 'Karanlık Oda'da ise Braille alfabesiyle yazılan 'Uzun İnce Bir Yoldayım' sözü bulunuyor. Müzede ayrıca Aşık Veysel'in karanlık dünyasını anlatan heykeli de mevcut. Aşık Veysel'in yatağı, radyosu, kıyafetleri ve birçok kişisel eşyası ile sazları ve bal mumundan yapılan heykelinin de yer aldığı müzede ziyaretçiler, Aşık Veysel'in kendi sesinden bir televizyon kanalının yaptığı röportajı dinleyebiliyor. Daha önce hiç görülmemiş radyo ve televizyon kayıtlarıyla Aşık Veysel'in İngilizce alt yazılı ve işitme engelliler için özel olarak hazırlanan belgeseli de müzede ziyaretçilerle buluşuyor.

Köydeki müzeyi haftada yaklaşık 500 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
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Haber: AŞIK VEYSEL'İN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVİNE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU - Haberler
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