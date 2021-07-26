Son dakika haberi | Aşık Veysel'in adı engelsiz yaşam merkezinde yaşatılacak

Son dakika haberine göre Çankaya Belediyesi, sanat atölyelerinden sesli kütüphaneye, ebeveynlere yönelik kurslara kadar hizmet verecek Engelsiz Yaşam Merkezi'nde halk ozanı Aşık Veysel'in adını yaşatacak.

Çankaya Belediyesi, sanat atölyelerinden sesli kütüphaneye, ebeveynlere yönelik kurslara kadar hizmet verecek Engelsiz Yaşam Merkezi'nde halk ozanı Aşık Veysel'in adını yaşatacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sokullu Mehmet Paşa Mahallesinde yapımı süren Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, dezavantajlı bireyler ve aileleri için sosyalleşme ve eğitim merkezi olacak.

Bu yıl içinde hizmete açılacak Yaşam Merkezi'nde ebeveynler için kurslar, 65 yaş ve üzeri sakinler için de Baharevi yer alacak.

Engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini karşılamayı öğrenebilecekleri örnek ev modelinde düzenlenen mutfak, salon ve banyo şeklinde planlanan Bağımsız Yaşam Ünitesi'nin de bulunacağı merkezde Çengel Atölye'nin faaliyetleri de yürütülecek.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ayrıca engelli çocuklar için kreş, grup terapileri için çalışma odası, bireysel danışmanlık ve psikososyal danışmanlık hizmetlerinin verileceği Bireysel Görüşme Odası, resim ve müzik atölyeleri, cam atölyesi, ahşap atölyesi, dans atölyesi, toplantı ve etkinlik salonu yer alacak.

Çankaya Belediyesi'nin görme engelli bireyler için hizmet verdiği Sesli Kütüphane de yeni merkezde faaliyet gösterecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiği 2014'ten bu yana söz verdiği hizmet ve projelerin daha fazlasını halkın hizmetine sunduklarını belirtti.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak Engelsiz Yaşam Merkezi'ne halk ozanı Aşık Veysel'in adını verdiklerini aktaran Taşdelen, "Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli yurttaşlarımıza birçok alanda katkı sağlayacak. Merkezimizin bir an önce hizmete girmesi için çalışmalarımız sürüyor. Böylesine anlamlı bir proje için büyük heyecan duyuyoruz. Hem engelli yurttaşlarımıza hem de anne babalarına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe