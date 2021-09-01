Son dakika haberi: Aşı olmayıp koronavirüse yakalanan vatandaştan aşı çağrı
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Son dakika haberi: Aşı olmayıp koronavirüse yakalanan vatandaştan aşı çağrı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler: Aşı olmayıp koronavirüse yakalanan vatandaştan aşı çağrı Karaman'da koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan Süleyman Can, "Sağlık Bakanlığımızdan başka kimseye inanmayın" mesajı verdi Karaman'da koronavirüse yakalanan ve aşı yaptırmadığı için hastalığı ağır geçiren bir vatandaş,...

Aşı olmayıp koronavirüse yakalanan vatandaştan aşı çağrı

Karaman'da koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan Süleyman Can, "Sağlık Bakanlığımızdan başka kimseye inanmayın" mesajı verdi

KARAMAN - Karaman'da koronavirüse yakalanan ve aşı yaptırmadığı için hastalığı ağır geçiren bir vatandaş, hasta yatağından durumunu anlatarak, insanları zaman kaybetmeden aşı olmaya davet etti.

Karaman'da yaşayan Süleyman Can, kısa süre önce korona virüse yakalandı. Covid-19 aşısı olmadığı için hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinin dolu olmasından dolayı ilk olarak Covid-19 servisine yatışı yapıldı. Koronavirüs hastası Süleyman Can, serviste yatarken çektirdiği video ile de aşı olmayan vatandaşlara seslenerek aşı olun çağrısında bulundu.

Süleyman Can görüntülü olarak paylaştığı mesajında, "Aşımı olmadım. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyim. Lütfen kardeşlerim, aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış bu. Kimseye de inanmayın ve aldanmayın. Sağlık Bakanlığımızdan başka hiç kimseye itimat etmeyin. Allah cümlemize acil şifalar versin" dedi.

Çekilen görüntülerde güçlükle konuştuğu gözlenen Süleyman Can'ın yaptığı bu paylaşımın ardından solunum güçlüğünün ağırlaşması üzerine tedavisinin devam etmesi için yoğun bakı servisine alındı.

Son dakika haberi: Aşı olmayıp koronavirüse yakalanan vatandaştan aşı çağrı
Son dakika haberi: Aşı olmayıp koronavirüse yakalanan vatandaştan aşı çağrı
Son dakika haberi: Aşı olmayıp koronavirüse yakalanan vatandaştan aşı çağrı
Son dakika haberi: Aşı olmayıp koronavirüse yakalanan vatandaştan aşı çağrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı

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