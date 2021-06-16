Son dakika haberi | ASELSAN doğal kaynakların korunması için harekete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | ASELSAN doğal kaynakların korunması için harekete geçti

Son dakika haberi | ASELSAN doğal kaynakların korunması için harekete geçti
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) önderliğinde ASELSAN iş birliğiyle düzenlenen "Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Artırılır?" konulu proje yarışmasına başvurular, 13 Ağustos'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) önderliğinde ASELSAN iş birliğiyle düzenlenen "Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Artırılır?" konulu proje yarışmasına başvurular, 13 Ağustos'a kadar sürecek.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, yaşanabilir bir dünya için teknolojinin seferber edilmesi ana fikriyle organize edilen yarışmaya başvurular 14 Haziran'da başladı.

Başvurular 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı üniversite öğrencileri ve mezunları takımlarını oluşturarak katılabilecekler.

Başvurular "Yetenek Kapısı"ndan

Yarışmacılar kayıt işlemlerini CBİKO tarafından oluşturulan Yetenek Kapısı (www.yetenekkapisi.org) üzerinden gerçekleştirecek.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin taşıması gereken kriterler, Yetenek Kapısı Platformu'nda ilan edilecek.

Öğrencilerin hazırlayacağı projeler, bilimsel yetkinlik, endüstrileşmeye yakınlığı ve etkisi ile proje planının uygunluğu/uygulanabilirliği gibi konular dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulacak.

Yarışmada ilk 3'e giren ekipler, maddi ödülün yanı sıra çeşitli hediyeler kazanacak. Dereceye giren yarışmacılar ayrıca ASELSAN tesislerinde düzenlenecek teknik gezide ağırlanacak.

Yarışma başlıkları

Yarışmacılar proje konusuna uygun, teknoloji tabanlı bir proje çözümüyle katılım sağlayabilecek.

Katılımcılar, kullanıma uygun su miktarının artırılması için şu başlıklarda proje sunabilecek:

"Su şebekelerinin şehir girişlerinde organik/inorganik kirlilik ölçümlerine yönelik elektronik/yazılım tabanlı çözümler, İHA ve uydu görüntüleri ile kuraklık takibi, barajlardaki toplam su miktarının artırılması ve dağıtma esnası kayıpları engelleyecek otonom kontrol sistemleri geliştirilmesi, yer altı sularının şehir su şebekelerine karışmasının elektronik yöntemlerle tespiti, daha az su ile temizlik yapacak elektronik sistem önerileri ve kişisel su kullanımının takibine yönelik yazılım uygulamaları."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Kerimcan Durmaz Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Roland Garros Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | ASELSAN doğal kaynakların korunması için harekete geçti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 11:40:55. #1.16#

title