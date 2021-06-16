Son dakika haberi | ASELSAN doğal kaynakların korunması için harekete geçti

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) önderliğinde ASELSAN iş birliğiyle düzenlenen "Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Artırılır?" konulu proje yarışmasına başvurular, 13 Ağustos'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) önderliğinde ASELSAN iş birliğiyle düzenlenen "Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Artırılır?" konulu proje yarışmasına başvurular, 13 Ağustos'a kadar sürecek.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, yaşanabilir bir dünya için teknolojinin seferber edilmesi ana fikriyle organize edilen yarışmaya başvurular 14 Haziran'da başladı.

Başvurular 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı üniversite öğrencileri ve mezunları takımlarını oluşturarak katılabilecekler.

Başvurular "Yetenek Kapısı"ndan

Yarışmacılar kayıt işlemlerini CBİKO tarafından oluşturulan Yetenek Kapısı (www.yetenekkapisi.org) üzerinden gerçekleştirecek.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin taşıması gereken kriterler, Yetenek Kapısı Platformu'nda ilan edilecek.

Öğrencilerin hazırlayacağı projeler, bilimsel yetkinlik, endüstrileşmeye yakınlığı ve etkisi ile proje planının uygunluğu/uygulanabilirliği gibi konular dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulacak.

Yarışmada ilk 3'e giren ekipler, maddi ödülün yanı sıra çeşitli hediyeler kazanacak. Dereceye giren yarışmacılar ayrıca ASELSAN tesislerinde düzenlenecek teknik gezide ağırlanacak.

Yarışma başlıkları

Yarışmacılar proje konusuna uygun, teknoloji tabanlı bir proje çözümüyle katılım sağlayabilecek.

Katılımcılar, kullanıma uygun su miktarının artırılması için şu başlıklarda proje sunabilecek:

"Su şebekelerinin şehir girişlerinde organik/inorganik kirlilik ölçümlerine yönelik elektronik/yazılım tabanlı çözümler, İHA ve uydu görüntüleri ile kuraklık takibi, barajlardaki toplam su miktarının artırılması ve dağıtma esnası kayıpları engelleyecek otonom kontrol sistemleri geliştirilmesi, yer altı sularının şehir su şebekelerine karışmasının elektronik yöntemlerle tespiti, daha az su ile temizlik yapacak elektronik sistem önerileri ve kişisel su kullanımının takibine yönelik yazılım uygulamaları."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya