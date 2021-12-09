Son dakika haberi: ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberi: ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

Son dakika haberi: ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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