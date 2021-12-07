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Son dakika haberi: ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme

Son dakika ekonomi haberine göre ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

???????Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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