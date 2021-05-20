Son dakika haberi! Aselsan'dan 35 milyon dolarlık anlaşma

Son dakika haberi: Savunma sanayi üzerine çalışmalar yapan Aselsan, uluslararası bir müşteriyle 35.5 milyon dolarlık anlaşma yaptıçSavunma sanayi ve elektronik alanında birçok çalışması olan Aselsan yeni iş ilişkisine imza attı.