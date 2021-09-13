Son dakika haberi... ASELSAN, çocukları ve gençleri TEKNOFEST'te "Tekno Macera" ile buluşturacak

ASELSAN, çocuklar için hayata geçirdiği uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera ile TEKNOFEST boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, teknoloji ve bilim konularında farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen ve 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'i ilk günden itibaren paydaş olarak destekliyor.

Bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için 2019 yılında hayata geçirilen uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST boyunca çocukları ağırlayacak. Tekno Macera, yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayisi alanlarında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak, onları çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendirmek amacıyla yürütülüyor. 2019 yılındaki TEKNOFEST'te çocuklar ve gençler tarafından en çok ziyaret edilen aktivite alanlarından olan Tekno Macera bu yıl da eğlenceli teknolojik uygulamalar ve dijital eğitim içerikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açıklamada ???????konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Şirket olarak ülkemizin önemli bir markası haline gelen TEKNOFEST'in bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin bağımsız milli teknolojilere sahip olması için eğitimli, yetenekli, meraklı gençlere ihtiyacımız var. TEKNOFEST'i, gençlerimizi motive etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için çok önemli bir etkinlik olarak görüyoruz. Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ımız geleceğimize yön verecek gençlere ve çocuklara TEKNOFEST'te ulaşacak. Geleceğin teknolojilerinin temelini bugünün çocuklarıyla hep birlikte atacağız." ifadelerini kullandı.

Milli ASELSAN CATS Sistemi de sergilenecek

Festival kapsamında 500 metrekarelik alanında ziyaretçilerle buluşacak ASELSAN, insansız hava sistemlerinden radarlara, silah sistemlerinden "jammer"lara kadar çok sayıda ürün ve sistemini TEKNOFEST'te gençlerle buluşturacak. Kanada'nın İHA'larda kullanılan kameraya ambargo uygulamasının ardından milli imkanlarla geliştirilip üretilen ASELSAN CATS Sistemi de Baykar standında Bayraktar TB-2 İHA üzerinde sergilenecek.

TEKNOFEST ziyaretçileri, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, Genel Maksat Helikopteri Kokpiti, Geleceğin Tank Konsepti, termal silah dürbünleri ve nişangahları ürün/sistemlerini deneyimleyebilecek. ASELSAN sergileme alanının içinde kurulacak Tekno Macera alanında da uzay ve yapay zeka temalı etkinlikler gerçekleştirilecek.

İnsansız su altı sistemleri ve ulaşımda yapay zeka yarışmaları

ASELSAN, TEKNOFEST kapsamında dikkat çekici yarışmalar da gerçekleştirecek. İnsansız Su Altı Yarışması bu yıl da şirketin yürütücülüğünde 16-19 Eylül'de İstanbul'da yapılacak. Yarışmayla insansız su altı araçlarına yönelik teknolojilerin geniş bir tabana yayılmasına öncülük edilmesi hedefleniyor. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda geçen 3 yılda elde edilen ilerleme ışığında, bu yıl görevler daha da zorlaştırıldı. 58 takımın yarışacağı temel ve ileri kategoride gerçekleşecek yarışmada otonom görevlere ağırlık verilecek. ASELSAN'ın TÜBİTAK ve Cezeri ile yürüteceği 50 takımın yarışacağı Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması da festival süresince gerçekleştirilecek.

???????Sosyal sorumluluk çalışmaları ve yardım faaliyetleri ile kısa sürede kamuoyunda bilinirliğe ulaşan ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma (ASİL) Derneğinin işletmesi ASİL Kafe, festival ziyaretçilerine hizmet verecek. ASİL Kafe'nin sağladığı tüm gelir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ASİL Derneğine aktarılacak. İlk kez ASELSAN 1975 Mağazası'nın da hizmet vereceği bu festivalde, şirketin lisanslı ürünleri gençlerin beğenisine sunulacak.