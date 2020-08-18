Son dakika haberi | ASELSAN, 2020 yılının ilk yarısını yüksek karlılıkla tamamladı
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Son dakika haberi | ASELSAN, 2020 yılının ilk yarısını yüksek karlılıkla tamamladı

Son dakika haberleri... ASELSAN'ın 2020 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı.

Son dakika haberi | ASELSAN, 2020 yılının ilk yarısını yüksek karlılıkla tamamladı
18.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:09

ASELSAN'ın 2020 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, ASELSAN 1,8 milyar TL ile tüm zamanların en yüksek ilk yarıyıl karına ulaştı. Şirketin cirosu ise yüzde 13 oranında büyüyerek 5,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

2019 yılını kuvvetli karlılık göstergeleriyle kapatan ASELSAN; 2020 yılının ilk altı aylık döneminde de karlılık göstergelerindeki pozitif ivmesini sürdürdü. Şirketin brüt karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 seviyesinde arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) da yüzde 35 oranında artış göstererek 1274 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının üstüne çıkarak yüzde 24,4 seviyesine ulaştı. Bu sonuçlarla ASELSAN, tüm zamanların en iyi ilk yarıyıl karını elde etmeyi başardı. Kuvvetli karlılık ASELSAN'ın özkaynak büyümesini de beslemeye devam etti. Şirketin özkaynakları yıl sonuna göre yüzde 11 büyüyerek 15 milyar TL'nin üzerine çıktı. 2019 sonunda yüzde 53 seviyesinde olan özkaynakların aktife oranı ise yılın ilk yarısında yüzde 56 seviyesine yükseldi.

Şirketin ilk yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "2020 yılının ilk yarısı, koronavirüs salgınının tüm dünyada gerek sosyal gerekse ticari hayatı tümüyle değiştirdiği bir dönem oldu. Bu dönemde başta tedarik zinciri olmak üzere şirketlerin üretim ve satış hacimlerinde ciddi aksamalar ve daralmalar gerçekleşti. Diğer taraftan, salgın dönemi şirketlerin bu tarz kriz dönemlerine ne kadar hazırlıklı olduklarının test edildiği bir dönem oldu. ASELSAN salgının ilk etkilerinin görüldüğü andan itibaren gerek şirket içinde gerekse tedarikçileri dahil olmak üzere tüm dış paydaşları nezdinde çok hızlı kararlar alarak sürecin yönetimine yönelik etkili adımlar attı. Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığını birinci öncelik olarak ele alarak faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde devam ettirmeyi temel ilke olarak belirledik. Bu iş sürekliliğini; Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili tüm kuruluşlarımızın salgınla ilgili tüm direktiflerini harfiyen yerine getirerek sağladık. Aldığımız tedbirler sayesinde ASELSAN, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen tüm standartları yerine getirerek Covid-19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet Belgelendirmesi­ne hak kazanan ilk savunma sanayi şirketi oldu. Türkiye dünyada salgını en iyi yöneten ve etkilerini asgari seviyede tutmayı başaran ülkelerden biri oldu. ASELSAN bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız liderliğinde başlatılan milli ventilatör üretimine yönelik konsorsiyumun üyelerinden biri oldu. İlk etapta 5 bin adet cihaz üretilerek ülkemizin ihtiyacının karşılanması sağlandı. Cihazın dünyanın çeşitli ülkelerine ihracatı ise halen devam etmektedir." dedi. İLK YARIYILDA, 511 MİLYON DOLARLIK YENİ SİPARİŞSalgının olumsuz etkilerini, faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirerek bertaraf etmeyi başaran ASELSAN 2020 yılının ilkyarısında 511 Milyon Dolarlık yeni sipariş almayı başardı. Prof. Dr. Görgün, "Söz konusu siparişlerin yüzde 10'unun yurt dışı müşteri kaynaklı olmasının, uluslararası pazarlama çalışmalarının aksatılmadan devam ettirilmesini ve ASELSAN ürünlerinin rekabetçiliğini göstermesi açısından önem taşıdığını" söyledi. ASELSAN'ın toplam bakiye siparişleri ilk yarıyıl sonu itibarıyla 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken bakiye siparişlerinin yüzde 94'ünü savunma, yüzde 6'sını savunma dışı siparişler oluşturdu. Prof. Dr. Görgün, ASELSAN'ın hem Türk savunma sanayisine olan katkılarını artırmaya, hem de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceklerinin altını çizdi.7 MİLYAR TL'LİK DESTEKProf. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliği konusunun ASELSAN'ın temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, salgın döneminde de tedarik süreçlerinde hiçbir aksamaya yer verilmediğini söyledi. Şirket 5 bin adedi aşan tedarikçisine yeni siparişler vermeyi sürdürdü. Yılbaşından bugüne kadar tedarikçi firmalara 7 milyar TL'yi aşkın ödeme yapılarak sektördeki üretim çarkının devamlılığı sağlandı. 2020 yılının Nisan ayında faaliyetlerin kesintisiz devam ettirildiğinin bir göstergesi olarak ASELSAN'ın tedarikçilerine yönelik olarak 'Gücümüz Bir' platformu devreye alındı. Bu platformla teklif alma, kalite, ürün temini, eğitimler, tetkik süreçleri, tedarikçi karnesi ve duyurular gibi faaliyetler kesintisiz yürütüldü.ASELSAN DÜNYANIN EN BÜYÜK 48'İNCİ SAVUNMA ŞİRKETİASELSAN 2008 yılında 97'nci sıradan dahil olduğu dünyanın en büyük savunma sanayi firmaları (Defense News Top 100) listesindeki yükselişini her yıl istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam etti. Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın stratejik hedeflerinden biri olan dünyanın en büyük 50 savunma şirketinden biri olma hedefinin gerçeğe dönüştüğünü; 'Defense News 2020' listesinde ASELSAN'ın dünyanın en büyük 48'inci savunma şirketi olarak yer aldığını söyledi. Bunu uzun vadeli bir sürece yayılmış büyüme stratejisinin sonucu olarak gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Görgün, ASELSAN'ın güçlü bilanço yapısının, karlılık ve ciro gelişiminin dünyanın büyük şirketleriyle rekabet edecek seviyeye ulaşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

ASELSAN 2020 yılının ilk yarısında istihdam konusundaki planlamalarını taviz vermeden uygulamaya devam etti. Bu çerçevede 2020 yılının ilk altı ayında 732 kişiye istihdam sağlandı. Şirketin toplam çalışan sayısı yeni işe alınanlarla beraber 8.279 kişiye ulaştı.


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Kaynak: DHA

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