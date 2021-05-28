Son dakika haberi: Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (2)
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Son dakika haberi: Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (2)

Son dakika haberi: Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre EREN'İN SON GÖRÜNTÜLERİAdana'da babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışıp boynunun kırılması sonucu hayatını kaybeden Eren Uğuz'un son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

EREN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Adana'da babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışıp boynunun kırılması sonucu hayatını kaybeden Eren Uğuz'un son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minik Eren'in babasıyla birlikte apartmana girdiği, ardından da asansöre bindiği görüldü.


Son dakika haberi: Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi: Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
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