Son dakika haberi: Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (2)
Son dakika gelişmesine göre EREN'İN SON GÖRÜNTÜLERİAdana'da babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışıp boynunun kırılması sonucu hayatını kaybeden Eren Uğuz'un son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
EREN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ
Adana'da babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışıp boynunun kırılması sonucu hayatını kaybeden Eren Uğuz'un son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minik Eren'in babasıyla birlikte apartmana girdiği, ardından da asansöre bindiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar