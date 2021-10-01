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Son dakika haberi | Asansör tartışmasında silahla yaralama anının görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Asansör tartışmasında silahla yaralama anının görüntüsü ortaya çıktı Diyarbakır'da iki komşu oturdukları apartmanın asansöründe tartıştı.

DİYARBAKIR (İHA) - Asansör tartışmasında silahla yaralama anının görüntüsü ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki komşu oturdukları apartmanın asansöründe tartıştı. Asansörden indikten şahıslardan biri sokak ortasında belinden çıkardığı tabancayla komşusunu ağır yaraladıktan sonra bölgeden kaçtı. Silahlı saldırı anı görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, M.B. işyerine yakın olan evinden ayrılarak asansöre bindi, bu sırada ismi öğrenilemeyen komşusu ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma M.B.'nin işyerine kadar devam ederken, komşusu belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan M.B. ağır yaralanırken, kurşunlar olay yerinden geçen H.İ. isimli gencin tişörtünden girerek teğet geçmişti. O saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan, silahla saldıran M.D. isimli şahıs Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Son dakika haberi | Asansör tartışmasında silahla yaralama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberi | Asansör tartışmasında silahla yaralama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberi | Asansör tartışmasında silahla yaralama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberi | Asansör tartışmasında silahla yaralama anının görüntüsü ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
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