Son dakika haberi: Asansör kabininde çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberi: Asansör kabininde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi: Asansör kabininde çıkan yangın korkuttu
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ANTALYA'da, bir apartmanın asansör kabininde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ANTALYA'da, bir apartmanın asansör kabininde çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartman sakinlerinden bazıları dumandan etkilenmemek için pencerelere çıkarak bezlerle yüzlerini kapattı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın asansöründe meydana geldi. Apartmandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbarla beraber kısa sürede adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, apartmanın asansör kabininin yandığını belirledi. Ekipler, kısa süre içerisinde yangını söndürürken, asansör ise kullanılamaz hale geldi.

Yangından dolayı apartmanın içini duman kaplarken, bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilenmemek için pencerelere çıkarak yüzlerini bezle kapattı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi: Asansör kabininde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Asansör kabininde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Asansör kabininde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Asansör kabininde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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