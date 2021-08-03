Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı (2)
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Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve çevredeki bazı ahşap evlere de sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve çevredeki bazı ahşap evlere de sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüncüler köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı. Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.

Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı (2)
Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı (2)
Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı (2)
Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Yusufeli ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı (2) - Haberler
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