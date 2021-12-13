Son dakika haberi | Artvin'deki yangında yaralanan 12 kişiden 2'si taburcu edildi - Haberler
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Son dakika haberi | Artvin'deki yangında yaralanan 12 kişiden 2'si taburcu edildi

Son dakika haberi | Artvin'deki yangında yaralanan 12 kişiden 2'si taburcu edildi
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Artvin'de dün akşam bir kafede çıkan yangında yaralanan 12 kişiden 2'si taburcu edildi.

ARTVİN (AA) - Artvin'de dün akşam bir kafede çıkan yangında yaralanan 12 kişiden 2'si taburcu edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde faaliyet gösteren bir işletmede dün akşam saatlerinde yangın çıktığı anımsatıldı.

Yangında 12 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile yoğun dumana maruz kaldığından solunum yolları etkilenen 7 yaralımızın çevre üniversite hastanelerine, 3 kişinin el ve yüz gibi özellikli bölge yanıkları olduğu için Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevkleri sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 2 yaralının müşahedeleri sonucu taburcu edildiği kaydedilerek, yangınla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Son dakika haberi | Artvin'deki yangında yaralanan 12 kişiden 2'si taburcu edildi

Son dakika haberi | Artvin'deki yangında yaralanan 12 kişiden 2'si taburcu edildi

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AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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