Son dakika haberi: Artvin'deki sel bölgesinden görevden dönüyorlardı, kazayı görünce yardıma koştular
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Son dakika haberi: Artvin'deki sel bölgesinden görevden dönüyorlardı, kazayı görünce yardıma koştular

Son dakika haberi: Artvin'deki sel bölgesinden görevden dönüyorlardı, kazayı görünce yardıma koştular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da seyir halindeki kamyon yol kenarında bulunan yol temizlik aracına çarptı.

Giresun'da seyir halindeki kamyon yol kenarında bulunan yol temizlik aracına çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan ve Artvin'den sel bölgesinden görevden dönen Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Samsun Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ve Bursa AFAD ekipleri yaptı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Tirebolu ilçesi Civil köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon istikametinden Giresun istikametine giden İsmet Çobantürk kontrolündeki 61 ADY 457 plakalı kamyon, yol kenarında bulunan Trabzon Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne ait 34 ABH 893 plakalı yol temizlik aracına çarptı. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan Hasan Aksoy (61) ağır şekilde yaralanırken, İsmet Çobantürk (50) ve yol temizlik aracının sürücüsü Eren Ermiş (36) hafif şekilde yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi Artvin'den sel bölgesinden görevden dönen Ankara Jandarma Arama Kurtarma, Samsun Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ve Bursa AFAD ekipleri, Tirebolu ve Görele İtfaiyesi ile birlikte yaptı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapanırken, ulaşım daha sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. - GİRESUN

Son dakika haberi: Artvin'deki sel bölgesinden görevden dönüyorlardı, kazayı görünce yardıma koştular
Son dakika haberi: Artvin'deki sel bölgesinden görevden dönüyorlardı, kazayı görünce yardıma koştular
Son dakika haberi: Artvin'deki sel bölgesinden görevden dönüyorlardı, kazayı görünce yardıma koştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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