Son dakika haberi... Artvin'de tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... Artvin'de tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

11.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:43
Son dakika haberi... Artvin'de tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Artvin'de eş zamanlı düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Artvin'de eş zamanlı düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik suçlar ile mücadele kapsamında Borçka ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 241 adet senet, 31 adet çek, 42 adet boş senet, 4 adet ajanda, 1 adet pos makinası, 1 adet bilgisayar, 1 adet 7,65 mm çapında el yapımı tabanca ile 27 adet 9 x 19 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından gözaltına alınan zanlılardan N.G, S.G, M.G, Z.G ile Y.K emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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