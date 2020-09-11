Son dakika haberi... Artvin'de iki köyde karantina uygulanacak Son dakika habere göre Artvin'in Borçka ilçesine bağlı iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Borçka Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının yoğunlaşması, vaka yayılım hızının ve sayısının yüksek olması nedeniyle, yayılımın engellenmesi için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kaynarca ve Çifteköprü köylerinde karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Karantina kararının, 26 Eylül cumartesi gecesine kadar uygulanacağı kaydedildi. Kaynak: AA