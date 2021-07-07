Son dakika haberi: Artvin'de görsel şölen...Bulut denizi manzarası mest etti
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Son dakika haberi: Artvin'de görsel şölen...Bulut denizi manzarası mest etti

İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Artvin'de görsel şölen...Bulut denizi manzarası mest etti Artvin'de Marsis Dağı eteklerinde bulunan yaylalardaki gün batımı ve bulut denizi manzaraları görenleri kendine hayran bıraktı.

Artvin'de görsel şölen...Bulut denizi manzarası mest etti

ARTVİN - Artvin'de Marsis Dağı eteklerinde bulunan yaylalardaki gün batımı ve bulut denizi manzaraları görenleri kendine hayran bıraktı.

Artvin'in yaylalarında mevsim sıcaklıklarının değişim göstermesi nedeniyle oluşan sisi bulutları görsel şölen sunuyor. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüksekoba köyünün üzerinde bulutların görsel şovu görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaylada hava sıcaklığının düşmesinin ardından oluşan sis bulutları seyrine doyum olmayan eşsiz manzaraları ortaya koydu. Adeta pamuktan denizini andıran görüntülerin güzelliği ziyaretçilerine tüm yorgunluğunu unuttururken, fotoğraf tutkunlarına ise seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor.

Köy sakinlerinden Ünal Genç gördüğü bu manzarayı ölümsüzleştirirken, "Benim doğduğum yer burası çocukluğumuz gençliğimiz burada geçti. Evim burada. Ben buradan Macera ve fotoğraf tutkunlarını ve son yıllarda popüler olan sosyal medyada fenomenlerini gün batımı ve oluşan bulut denizi görüntüsü anını izlemeleri için memleketimize davet ediyorum" ifadelerine konuştu.

Son dakika haberi: Artvin'de görsel şölen...Bulut denizi manzarası mest etti
Son dakika haberi: Artvin'de görsel şölen...Bulut denizi manzarası mest etti
Son dakika haberi: Artvin'de görsel şölen...Bulut denizi manzarası mest etti
Son dakika haberi: Artvin'de görsel şölen...Bulut denizi manzarası mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül

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