Son dakika haberi | Artvin'de başına kestiği ağacın parçaları düşen kişi öldü
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Son dakika haberi | Artvin'de başına kestiği ağacın parçaları düşen kişi öldü

09.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:44
Son dakika haberi | Artvin'de başına kestiği ağacın parçaları düşen kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Artvin'in Ardanuç ilçesinde, başına kestiği ağacın parçaları düşen kişi hayatını kaybetti.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, başına kestiği ağacın parçaları düşen kişi hayatını kaybetti.

Sakarya köyündeki ormanlık alanda Saim Temel'in (51) motorlu testereyle kestiği ağacın parçaları başına isabet etti.

Ağır yaralanan Temel, kaldırıldığı Ardanuç Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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