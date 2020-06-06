Son dakika haberi! ARTVİN BAKAN PAKDEMİRLİ: YUSUFELİ BARAJI İLE SUYUN GÜCÜ MİLLETLE BULUŞACAK
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Son dakika haberi! ARTVİN BAKAN PAKDEMİRLİ: YUSUFELİ BARAJI İLE SUYUN GÜCÜ MİLLETLE BULUŞACAK

Son dakika haberi: TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın mega bir proje...

06.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:35

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın mega bir proje olduğunu belirterek "İnşallah en yakın zamanda suyun gücü milletle buluşacak" dedi.

Türkiye'nin en prestijli projelerinden Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonunun dökümü töreni sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, mega bir projenin en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Pakdemirli, "Zor bir coğrafyada yapılan önemli bir yatırımdır. Bu büyük yatırımla alakalı öngörülemeyen konular da ortaya çıkıyor. Ancak görünen o ki, önümüzdeki yılın ilk yarısına varmadan baraj tarafını kesinlikle bitirmiş olacağız. Ama ne zaman su tutarız ne zaman diğer kısımları hallederiz bunlarla ilgili hem kurumların eş zamanlı çalışması gerekiyor hem de yatırımların eş zamanlı yürümesi gerekiyor. Bununla alakalı da maksimum bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda suyun gücü milletle buluşacak. Tüm çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Vatandaşlarımız bir şekilde yerlerini değiştirmek durumunda kalıyorlar. Vatandaşlarımıza en iyi koşulları sağlamak için çalışıyoruz. En modern inşaat teknolojileri ile binalar inşa ediliyor. Yeni yerleşim yerini yemyeşil bir hale getirmemiz gerekiyor. Yeni Yusufeli, inşallah deniz gibi bir manzaraya kavuşacak" diye konuştu.

Son dakika haberi! ARTVİN BAKAN PAKDEMİRLİ: YUSUFELİ BARAJI İLE SUYUN GÜCÜ MİLLETLE BULUŞACAK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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