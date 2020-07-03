Son dakika haberi... Arslan: "ITUC'un Filistin duyarlılığını memnuniyetle karşıladık"
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Son dakika haberi... Arslan: "ITUC'un Filistin duyarlılığını memnuniyetle karşıladık"

Son dakika haberlerine göre ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a yazdığı mektupta, HAK-İŞ'in Filistin dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son dakika haberi... Arslan:
03.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:09

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a yazdığı mektupta, HAK-İŞ'in Filistin dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow'a bir mektup yazarak, İsrail'in ilhak planının engellenmesi için gösterdiği uluslararası destek dolayısıyla teşekkür etti. ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow da Arslan'a yazdığı mektupta HAK-İŞ'in Filistin dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslan, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow'a yazdığı mektupta şu ifadelere yer vermişti:

"Sayın Kardeşim Burrow, size bu mektubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 25 Mayıs 2020 tarihinde kamuoyuna açıklamış olduğu Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ile Ürdün Vadisi'nin 1 Temmuz tarihinden itibaren ilhak edileceği ile alakalı planına karşı ITUC olarak göstermiş olduğunuz tepkiden duyduğum memnuniyeti ve samimi desteğimizi belirtmek için yazıyorum. İsrail, Filistin toprakları üzerindeki işgal ve ilhak planları ile Filistin halkını yok edilmesi pahasına, kendi geleceğini güvence altına almaya çalışmaktadır. Uluslararası Emek hareketin en önemli temsilcisi olan ITUC'un, İsrail'in ilhak planının engellenmesi ve bunun için mümkün olan tüm uluslararası desteğin toplanması yönündeki çağrısını, biz HAK-İŞ Konfederasyonu ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak destekliyor ve birlikte çalışma irademizi belirtmek istiyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve başkanlık ettiğim Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak, "Filistin topraklarında, Başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceğimizi, Filistin Halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyor ve bu mücadele yolunda ITUC gibi bir desteğin bulunmasının memnuniyetini yaşıyoruz."

"Dayanışmanız takdir edilmektedir"

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow da Arslan'a cevaben yazdığı mektubunda, "Teşekkür ederim. Dayanışmanız gerçekten çok takdir edilmektedir. Tüm meslektaşlarımıza sevgilerimle" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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