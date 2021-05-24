Son dakika haberi | 'Arpaçay Menderesleri' görsel şölen sunuyor
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Son dakika haberi | 'Arpaçay Menderesleri' görsel şölen sunuyor

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberi... 'Arpaçay Menderesleri' görsel şölen sunuyor Kars'ta doğanın canlanmasıyla birlikte yeşiller arasında süzülerek coşkuyla akan Arpaçay menderesi görsel şölen sunuyor.

'Arpaçay Menderesleri' görsel şölen sunuyor

KARS - Kars'ta doğanın canlanmasıyla birlikte yeşiller arasında süzülerek coşkuyla akan Arpaçay menderesi görsel şölen sunuyor. Arpaçay'dan doğan ve Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı'na dökülen menderesler havadan görüntülendi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde karların erimesiyle birlikte coşkuyla akan Arpaçay menderesi köylerden geçerek Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı'na dökülüyor. Doğanın canlanması ile birlikte kıvrak şekilde uzayan menderesler, etrafını saran yeşille birlikte görenleri büyülüyor.

"Arpaçay'dan geçerek Ermenistan'a dökülüyor"

Arpaçay menderesinin köylerden geçerek Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı'na döküldüğünü ifade eden Feramuz Polat, "Çıldır'dan geliyor, köylerimizin içerisinden geçiyor. Carcı köyünden başlar, Telek köyünden geçer, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçtikten sonra Ermenistan sınırına dökülüyor. Hayvanlarımızı sularız, hayvanlarımızı bu suda yıkarız" dedi.

Arpaçay ovasında yeşille birleşen Arpaçay menderesi kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar oluşturarak akıyor. Menderesin oluşturduğu güzel manzara havadan drone ile görüntülendi. Mendereste yeşil renklerle oluşan kartpostallık görüntüleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Son dakika haberi | 'Arpaçay Menderesleri' görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi | 'Arpaçay Menderesleri' görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi | 'Arpaçay Menderesleri' görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi | 'Arpaçay Menderesleri' görsel şölen sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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