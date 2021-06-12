ARPA TARLASINDAKİ YANGINDA 10 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ
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ARPA TARLASINDAKİ YANGINDA 10 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde arpa tarlasında çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde arpa tarlasında çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde, öğle saatlerinde arpa ekili tarlada yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylüler itfaiye ekipleri gelene kadar, yangına kendi çabalarıyla müdahale etti. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ARPA TARLASINDAKİ YANGINDA 10 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ
ARPA TARLASINDAKİ YANGINDA 10 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ
ARPA TARLASINDAKİ YANGINDA 10 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ
ARPA TARLASINDAKİ YANGINDA 10 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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