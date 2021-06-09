Son dakika haberi... Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı
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Son dakika haberi... Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmasına yönelik talebi onayladı.

Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmasına yönelik talebi onayladı.

Mecliste yapılan oylamada 104 milletvekili Meta'nın görevden alınması yönünde oy kullanırken, 7'si görevde kalması yönünde oy verdi. Meclisteki 3 milletvekili çekimser kaldı.

Oylamadan önce Meclis Soruşturma Komisyonunun, Meta hakkında sunduğu raporda "Cumhurbaşkanı Meta'nın anayasayı ciddi şekilde ihlal ettiği" ifadelerine yer verildi.

Mecliste konuşan Başbakan Edi Rama, Meta'nın misyonuna "ihanet" ettiğini belirterek, "Meta, anayasayı küçük düşürdü. Arnavutluk artık Meta'yı destekleyemez." dedi.

Bugün Mecliste alınan kararın Anayasa Mahkemesine sunulacağı ve Meta'nın görevden alınmasına yönelik nihai kararın üç ay içinde verileceği vurgulandı.

Meta'nın görevden alınması halinde ise cumhurbaşkanlığı görevine Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi devam edecek.

Arnavutluk Sosyalist Partisi, Meta'nın 25 Nisan 2021 genel seçimleri öncesi ve seçim kampanyası sırasında anayasaya aykırı hareket ettiği gerekçesiyle meclise başvurmuştu.

Son dakika haberi... Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı
Son dakika haberi... Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı
Son dakika haberi... Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı
Son dakika haberi... Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı
Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı
Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı.
Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı.
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