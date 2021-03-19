Son dakika haberi! Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'nin desteğiyle onarılacak Kurşunlu Camisi'ni ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrinde Türkiye'nin desteğiyle restore edilecek Kurşunlu Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrinde Türkiye'nin desteğiyle restore edilecek Kurşunlu Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kültür Bakanı Elva Margariti ile beraber Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılacak camiyi gezen Rama, bu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tarihi cami ile çevresinin restorasyon ve dönüşümü projesine başladıklarını aktaran Rama, buranın bir mabet olarak sadece inananlara hizmet etmeyeceğini, aynı zamanda İşkodra'nın da önemli turistik cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.

Olağanüstü kültürel anıtlar niteliği de taşıyan bazı camilerin restorasyonunu uzun zamandır istediğini belirten Rama, "Bu cami (Kurşunlu Camisi) de onlarda biri. Sonunda gerçekleşecek. İnanıyorum ki çok güzel olacak." dedi.

Bakan Margariti de caminin restore edilerek şehirdeki Müslümanlara tamamen işlevsel bir şekilde iade edileceğini kaydetti.

Kurşunlu Camisi'nin restorasyonuyla ilgili protokol, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ocak ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Arnavutluk Kültür Bakanı Margariti tarafından imzalanmıştı.

18. yüzyılda inşa edilen ve diğer adı Buşatlı Mehmet Paşa Camisi olan bu Osmanlı camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılacak.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, bölgedeki nehirlere açılan sulama kanallarının meydana getirdiği taşkınlar yüzünden avlusundaki Osmanlı kabirleri haftalarca sular altında kalan camide geniş çaplı çalışma yapılacak.

Mimari bütünlüğünü koruyan, fakat taşkınların da etkisiyle giderek metruk hale gelen Kurşunlu Camisi'nin kurşun örtüsü yenilenecek, derz, sıva işleri, minber ve ahşap işleri yapılacak.

Camide yağmur sularının tahliyesi için taşkın önleme sisteminin de yapılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka