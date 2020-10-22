Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'DEKİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİ POLİSİN KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI (1)
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Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'DEKİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİ POLİSİN KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI (1)

22.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:32
Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'DEKİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİ POLİSİN KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI (1)

Son dakika haber... Arnavutköy'de çeşitli yerlerde hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Arnavutköy'de çeşitli yerlerde hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Kovalamaca sırasında hırsızlar çok sayıda araca çarptı. 1 şüpheli yaralanırken, kaçmaya çalışan 4 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. 

Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan 5 kişi ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Sahte plakalı bir minibüsle bir inşaattan malzeme çalan hırsızlar ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu, hırsızlar çok sayıda araca çarptı. Araçlarını sokak ortasında bırakarak ormanlık alana kaçan hırsızlar çok uzağa kaçmadan yakalandılar. Kovalamaca sonucu yaralanan 1 şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü: --------------

-Olay yeri 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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