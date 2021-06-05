Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGIN BÜYÜK ÇAPTA HASARA NEDEN OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGIN BÜYÜK ÇAPTA HASARA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY'e bağlı Dursunköy Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinde gece saatlerinde yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'e bağlı Dursunköy Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, tavuk çiftliğinde büyük çapta maddi hasara neden oldu. Çiftlikteki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Dursunköy Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde saat 23.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çiftlik çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü tavuk çiftliğinde yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın sonucu, ölen tavuk olup olmadığı soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek. Çiftlikteki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, çiftlikten yükselen alev ve dumanlar geceyi aydınlatıyor. Yangının çıkın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGIN BÜYÜK ÇAPTA HASARA NEDEN OLDU
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGIN BÜYÜK ÇAPTA HASARA NEDEN OLDU
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGIN BÜYÜK ÇAPTA HASARA NEDEN OLDU
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGIN BÜYÜK ÇAPTA HASARA NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi... ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Murat Kurum Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat İrem Derici Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Enes Ünal Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDEKİ YANGIN BÜYÜK ÇAPTA HASARA NEDEN OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 12:16:06. #1.16#

title