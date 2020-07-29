Son dakika haberi... Arnavutköy'de tarlada yangın
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Son dakika haberi... Arnavutköy'de tarlada yangın

Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'de bir fabrikadan sıçrayan kıvılcımlar tarlaya sıçradı.

Son dakika haberi... Arnavutköy'de tarlada yangın
29.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:15
ARNAVUTKÖY'de bir fabrikadan sıçrayan kıvılcımlar tarlaya sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangın, Ömerli Mahallesi, Hakkı İleri Caddesi Güllüce Sokak üzerinde çıktı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir fabrikadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle fabrikanın yanındaki tarlada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş makinalarının da yardımıyla yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yanan tarlanın ekimlerinin biçilmiş olduğu yananların ise anız olduğu öğrenildi. 


- Korkmaz

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Kaynak: DHA

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