Son dakika haberi: ARNAVUTKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN HAFRİYAT KAMYONU AVCILAR'DA YAKALANDI Son dakika gündem haberine göre ARNAVUTKÖY'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan hafriyat kamyonu sürücüsü, 3 ilçenin polis ekiplerini peşine taktı.

ARNAVUTKÖY'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan hafriyat kamyonu sürücüsü, 3 ilçenin polis ekiplerini peşine taktı. Tehlikeli kovalamaca Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde ekiplerin kamyonun önünü kesmesiyle son buldu.

Arnavutköy'de dün kaçak hafriyat döktüğü tespit edilen bir kamyon ekipler tarafından durduruldu. Sürücüsünün ehliyetine el konulan hafriyat kamyonu iddiaya göre bugün yine kaçak hafriyat dökerken tespit edildi. Ekipler, hareket halindeki kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ehliyetsiz sürücü ekipleri peşine taktı. Arnavutköy'den Avcılar'a kadar kaçan sürücü ekiplerin ve vatandaşların canını da tehlikeye attı. Avcılar Tahtakale Mahallesi'ne geçen sürücüyü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kovaladı. Hafriyat kamyonu, Ispartakule Bulvarı'na geldiği sırada ekipler tarafından yakalandı. Plakası olmayan hafriyat kamyonunun ehliyetsiz sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA