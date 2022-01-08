Son dakika haberi: Arnavutköy'de ormandaki yaralamaya 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Arnavutköy'de ormandaki yaralamaya 6 gözaltı

Son dakika haberi: Arnavutköy'de ormandaki yaralamaya 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'de 3 kişinin ormanda darp edilmesi ve silahla yaralanmasıyla ilgili yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ARNAVUTKÖY'de 3 kişinin ormanda darp edilmesi ve silahla yaralanmasıyla ilgili yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy'de alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişiyi ormana götürüp zincir ve sopa ile darp eden, ardından bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçan kişileri yakalamak üzere polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin Arnavutköy'de bir evde olduğu istihbaratına ulaşan Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler savcılık izni ile eve operasyon düzenledi. Operasyonda E.Ö., İ.Y., F.Ş., C.Y., F.B., M.S. gözaltına alındı. Operasyon yapılan evde yapılan aramalarda hafif makineli tüfek, bir miktar para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi: Arnavutköy'de ormandaki yaralamaya 6 gözaltı

Son dakika haberleri | Kavga eden liselilere esnaf müdahale etti

Son dakika haberleri | Kavga eden liselilere esnaf müdahale etti

 Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

 Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title