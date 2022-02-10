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Son dakika haberi: Arnavutköy'de lüks aracın kundaklanma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Arnavutköy'de lüks aracın kundaklanma anı kamerada

Son dakika haberi: Arnavutköy'de gece saatlerinde park halindeki lüks otomobil kundaklandı.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de gece saatlerinde park halindeki lüks otomobil kundaklandı. Motosiklet ile gelerek aracı kundaklayıp kaçan zanlılar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Karadağ Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde cadde üzerinde park edilmiş olan lüks otomobilin yanına motorla yanaşan zanlılar aracı kundaklayıp hızla kaçtı yaşananlar cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Arnavutköy, Motosiklet, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

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