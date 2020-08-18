Son dakika haberi | Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu-1
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Son dakika haberi | Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu-1

Gelen son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY'de ticari araçla hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika haberi | Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu-1
18.08.2020 08:38 | Son Güncelleme: 18.08.2020 08:42

ARNAVUTKÖY'de ticari araçla hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Arnavutköy, Fenertepe mevkiinde cam taşıyan ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. 


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Kaynak: DHA

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