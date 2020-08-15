Son dakika haberi: ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI CAN PAZARI (1) Son dakika gündem haberine göre Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntülerHaber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Hadımköy Eski Edirne yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası can pazarı yaşandı. Yaralılara yardım için çevredekiler seferler oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA