Arnavutköy'de kaçak hafriyat döktükleri ve zabıtaları darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökerken kendilerine ceza yazmak isteyen zabıta ekiplerini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökerken kendilerine ceza yazmak isteyen zabıta ekiplerini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Ömerli Mahallesi'nde zabıta ekiplerinin darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde bulunan iki zabıta memuru, kaçak hafriyat dökerek çevreye zarar veren kişilere cezai işlem yapmak üzere söz konusu alana gittiklerini, bu kişilerin kendilerini darbettikten sonra kaçtıklarını anlattı.

Olay yeri çevresinde araştırma yapan polis, hafriyat döken iş makinesini çalılıkların arasında terk edilmiş halde buldu. İş makinesi belediyeye ait araçla taşınırken 6 şüpheli de olay yerine geldi.

Bu sırada görevli memurları tehdit ederek mukavemette bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

üphelilere Hıfzıssıhha Kanununca sokağa çıkma yasağı ihlalinden idari para cezası uygulandı.

Şüpheli K.M., H.M., T.G., H.C.E., M.A.E. ve H.K. görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet ve çevreyi kirletme suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış