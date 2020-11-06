Son dakika haberi... Arnavutköy'de evde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberi... Arnavutköy'de evde çıkan yangın söndürüldü

06.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:40
Son dakika haberi... Arnavutköy'de evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi Algül Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Komşuların evde mahsur kalanların olduğunu ifade etmesi üzerine eve giren itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olmadığını belirledi.

Yangının şüpheli olduğu üzerinde duran ekipler, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, kundaklama ihtimaline karşı evde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

İlgili Haberler

Son dakika: İslahiye'de çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: İslahiye'de çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - BURSA
Son dakika haber | Mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - BURSA
Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Mesut Yılmaz Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Timur Selçuk Coşkun Göğen Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Metin Oktay Eddie Newton Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Konya Deprem Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Arnavutköy'de evde çıkan yangın söndürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 15:42:44. #1.15#
title