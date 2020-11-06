Son dakika haberi... Arnavutköy'de evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi Algül Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Komşuların evde mahsur kalanların olduğunu ifade etmesi üzerine eve giren itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olmadığını belirledi.

Yangının şüpheli olduğu üzerinde duran ekipler, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, kundaklama ihtimaline karşı evde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney