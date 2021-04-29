Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir genç silahla intihar etti
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Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir genç silahla intihar etti

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de bir genç silahla intihar etti Arnavutköy'de kaldığı pansiyondan yürüyüş yapmak üzere dışarı çıkan 28 yaşındaki şahıs, başına dayadığı silahla intihar etti.

Arnavutköy'de bir genç silahla intihar etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de kaldığı pansiyondan yürüyüş yapmak üzere dışarı çıkan 28 yaşındaki şahıs, başına dayadığı silahla intihar etti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayan 28 yaşındaki Hatip İ., kafa dağıtmak için sahilde bulunan bir pansiyona geldi. Pansiyonda bir müddet kalan şahıs, gece yarısı dışarıya çıktı. Dışarı çıkan genç, pansiyona geri dönmeyince jandarmaya haber verildi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonrasında gencin cansız bedeni sahilde bulundu. Yapılan incelemede bir taşın üzerine oturan gencin kafasına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Gencin cansız bedeni ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir genç silahla intihar etti
Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir genç silahla intihar etti
Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir genç silahla intihar etti
Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir genç silahla intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi
Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi
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