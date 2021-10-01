Son dakika haberi! Arnavutköy'de bir binanın giriş katında yangın çıktı

Arnavutköy'de sabah saatlerinde bir binanın giriş katında yangın çıktı. Alevler dairenin giriş kapısını sararken, o sırada içeride kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında sabah saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dairenin giriş kapısını saran alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın sırasında içeride kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

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