Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haberler
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Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü. 3 kişinin gözaltına alındığı ve 2'sinin tutuklandığı olaya ilişkin sürdürülen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltın alındı.

Arnavutköy'de, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun konuşmak üzere 14 Eylül günü akşam saatlerinde bir araya geldi. Ancak yaşanan tartışma sonucu silahların çekildiği olayda Tahir Alkan hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilgili 2 kişiyi daha Esenyurt'ta saklandıkları rezidansta yakaladı. Arnavutköy'e getirilen M. E ve S. A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haberler
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