Son dakika haberi... Arkeolog çift, Laodikya Antik Kenti'nde evlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Arkeolog çift, Laodikya Antik Kenti'nde evlendi

Son dakika haberleri... DENİZLİ'de arkeolog olan Emin Ateş ve Serap Tulumbacı, Laodikya Antik Kenti'nde düzenlenen nikah töreni ile evlendi.

Son dakika haberi... Arkeolog çift, Laodikya Antik Kenti'nde evlendi
10.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:25

DENİZLİ'de arkeolog olan Emin Ateş ve Serap Tulumbacı, Laodikya Antik Kenti'nde düzenlenen nikah töreni ile evlendi. Çiftin nikahını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kıydı.

Evlenmek için Pamukkale Belediyesi'ne başvuran Emin Ateş ve Serap Tulumbacı çifti, nikahlarını Denizli'nin en büyük tarihi kenti olan Laodikya'da kıymak istedi. Onların bu isteğine geri çevirmeyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çiftin nikahın antik kentte kıydı. Laodikya Antik Kenti kazı ekibinden olan Arkeolog Emin Ateş ve Muğla Stratonikeia Antik Kenti kazı görevlisi Arkeolog Serap Tulumbacı çiftinin nikah şahitliğini Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve kazı ekibinden Dr. Barış Yener yaptı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, heyecanlı ve tarihi bir güne tanıklık ettiğini belirtip, "Bugünü unutulmazlar haneme işliyorum. Çünkü en son nikah burada 1300 yıl önce kıyılmış. Şimdi de 1300 yıl sonra bizler, sizlerle adeta tarihi yeniden canlandırıyoruz. Burada Serap ve Emin kardeşimizin çok ciddi şekilde emeği ve alın teri var. Binlerce yıl önce inşa edilmiş medeniyetin eserlerinin içindeyiz. Bu arkadaşlarımız burada binlerce yıllık tarihi eserlerin ayağa kaldırılması için ter döküyorlar. Bizlerde burada başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Pamukkale Belediyesi olarak hep birlikte burada bir gayretin içindeyiz. Ama esas olarak burada bu güzelliklerin ortaya çıkmasına gayret edenler şimdi nikahlarını kıydığımız bu çiftimiz ve buradaki kazı heyetimizdir" dedi.Damat ve gelinin kendilerinin öğrencisi olduğunu belirten Laodikya Kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "Her iki öğrencimizin bu kentte çok emeği geçti. Biz ekip olarak her zaman kazı ve restorasyon değil bazen de bu tür güzelliklere de vesile oluyoruz. 1300 yıl sonra Laodikya'da ilk kez böyle bir ana tanıklık ediyoruz" diye konuştu.'BURADA NİKAH KIYMAK EN BÜYÜK HAYALİMİZDİ'

Damat Emin Ateş, "Bugün hayatımızın en mutlu günü. Çalıştığımız tarihi kentte nikahımızın kıyılması bizi çok mutlu etti" dedi. Gelin Serap Tulumbacı ise "Burada nikah kıymak bizim hayalimizdi. Onun için çok mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket Politika
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Magazin
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek
Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Süleyman Soylu Lale Karabıyık Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Coşkun Sabah Ufuk Bayraktar Gonca Vuslateri
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Arkeolog çift, Laodikya Antik Kenti'nde evlendi - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 15:39:33. #1.15#
title