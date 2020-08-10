Son dakika haberi... Arkeolog çift, Laodikya Antik Kenti'nde evlendi Son dakika haberleri... DENİZLİ'de arkeolog olan Emin Ateş ve Serap Tulumbacı, Laodikya Antik Kenti'nde düzenlenen nikah töreni ile evlendi.

DENİZLİ'de arkeolog olan Emin Ateş ve Serap Tulumbacı, Laodikya Antik Kenti'nde düzenlenen nikah töreni ile evlendi. Çiftin nikahını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kıydı.

Evlenmek için Pamukkale Belediyesi'ne başvuran Emin Ateş ve Serap Tulumbacı çifti, nikahlarını Denizli'nin en büyük tarihi kenti olan Laodikya'da kıymak istedi. Onların bu isteğine geri çevirmeyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çiftin nikahın antik kentte kıydı. Laodikya Antik Kenti kazı ekibinden olan Arkeolog Emin Ateş ve Muğla Stratonikeia Antik Kenti kazı görevlisi Arkeolog Serap Tulumbacı çiftinin nikah şahitliğini Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve kazı ekibinden Dr. Barış Yener yaptı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, heyecanlı ve tarihi bir güne tanıklık ettiğini belirtip, "Bugünü unutulmazlar haneme işliyorum. Çünkü en son nikah burada 1300 yıl önce kıyılmış. Şimdi de 1300 yıl sonra bizler, sizlerle adeta tarihi yeniden canlandırıyoruz. Burada Serap ve Emin kardeşimizin çok ciddi şekilde emeği ve alın teri var. Binlerce yıl önce inşa edilmiş medeniyetin eserlerinin içindeyiz. Bu arkadaşlarımız burada binlerce yıllık tarihi eserlerin ayağa kaldırılması için ter döküyorlar. Bizlerde burada başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Pamukkale Belediyesi olarak hep birlikte burada bir gayretin içindeyiz. Ama esas olarak burada bu güzelliklerin ortaya çıkmasına gayret edenler şimdi nikahlarını kıydığımız bu çiftimiz ve buradaki kazı heyetimizdir" dedi.Damat ve gelinin kendilerinin öğrencisi olduğunu belirten Laodikya Kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "Her iki öğrencimizin bu kentte çok emeği geçti. Biz ekip olarak her zaman kazı ve restorasyon değil bazen de bu tür güzelliklere de vesile oluyoruz. 1300 yıl sonra Laodikya'da ilk kez böyle bir ana tanıklık ediyoruz" diye konuştu.'BURADA NİKAH KIYMAK EN BÜYÜK HAYALİMİZDİ'

Damat Emin Ateş, "Bugün hayatımızın en mutlu günü. Çalıştığımız tarihi kentte nikahımızın kıyılması bizi çok mutlu etti" dedi. Gelin Serap Tulumbacı ise "Burada nikah kıymak bizim hayalimizdi. Onun için çok mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA