Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu
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Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu

Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bursa'da arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk, taşlı yolda hakimiyetini kaybedince metrelerce sürüklendi.

Bursa'da arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk, taşlı yolda hakimiyetini kaybedince metrelerce sürüklendi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Taşdemir Sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki Emre V. arkadaşlarıyla birlikte bisikletle tura çıktı. Bir süre dolaştıktan sonra rampa aşağıya inen genç hızını alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun taşlık olması sebebiyle bisikletin kontrolünü kaybeden çocuk düşerek metrelerce sürüklendi. Kafasından ve omuzundan yaralanan gencin yardımına arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kafatasında ve omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Emre V.'nin hastanede tedavisi devam ediyor. Yaşanan olay ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - BURSA

Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu
Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu
Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu
Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu
Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu
Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu
Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu
Son dakika haberi! Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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