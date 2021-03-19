KOCAELİ Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
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KOCAELİ Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi

19.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:52

Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildiKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde önceki gün arkadaşı O.Y. tarafından başından vurularak öldürülen Ramazan Ece(52) toprağa verildi.

Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde önceki gün arkadaşı O.Y. tarafından başından vurularak öldürülen Ramazan Ece(52) toprağa verildi.

Körfez Atalar Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda, Ramazan Ece'nin dükkanına gelen arkadaşı O.Y., Ece'yi hedef alarak 3 el ateş etti. Başından yaralanan Ramazan Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Ramazan Ece'nin cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Ece'nin cenazesi Körfez Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisin olayın şüphelisi O.Y.'yi yakalamak için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

KOCAELİ Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
KOCAELİ Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
KOCAELİ Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
KOCAELİ Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
KOCAELİ Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
KOCAELİ Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
KOCAELİ Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
KOCAELİ Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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