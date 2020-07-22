Son dakika haberi... Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları

Son dakika gelişmesine göre BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları
22.07.2020 03:53 | Son Güncelleme: 22.07.2020 03:56

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 117 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 490'a, vaka sayısı da 5 bin 344 artarak 136 bin 118'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek ölü ve vaka sayısı kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires Özerk Şehri 48 bin 156 vaka, 924 ölüm; Buenos Aires eyaleti de 76 bin 817 vaka, 1224 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise karantina sürüyor.

Şili'de mayıstan bu yana görülen en düşük yeni vaka sayısı

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 artarak 8 bin 677'ye, virüs görülenlerin sayısı da 1656 artarak 334 bin 683'e çıktı.

Böylece ülkede 12 Mayıs'tan bu yana bir günde görülen en düşük vaka sayısı kayda geçti.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 306 bin 816, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1728, durumu kritik olanların sayısı ise 264 olarak açıklandı.

Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 432 bin 980 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 247 bin 622 vaka ve 7 bin 96 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de vakaların hızla artmasıyla 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli yerlerine yayılan karantinadan 5 aşamalı çıkış planı pazartesinden itibaren uygulamaya konmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor 3. Sayfa
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti Güncel
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak Güncel
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı...
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm 3. Sayfa
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Cemal Enginyurt Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç İrfan Buz Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Erkek Üniversite Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 04:22:13. #1.15#
title