Son dakika haberi! Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı

Son dakika haberi: BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, son iki gündür 20 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesinin ardından salgına karşı alınan yeni önlemleri duyurdu.

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, son iki gündür 20 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesinin ardından salgına karşı alınan yeni önlemleri duyurdu.

Kovid-19 testi 3 Nisan'da pozitif çıkan Fernandez, yeni önlemleri kendini izole ettiği resmi başkanlık konutu Olivos Köşkü bahçesinden açıkladı.

Fernandez, salgının sona ermekten uzak olduğuna dikkati çekerek, "Arjantin'de salgının ikinci dalgası başladı. Son bir haftada ülkedeki vakalar yüzde 36, başkent ve çevresinde ise yüzde 53 arttı." ifadesini kullandı.

Gelecek 3 haftanın önemine vurgu yapan Fernandez, ülke içinde eğitim veya turizm amaçlı toplu seyahatlerin iptal edildiğini söyledi.

Fernandez, ülkenin yüksek riskli bölgelerinde, ev ziyaretlerinin, açık havada 20'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

Salgından en çok başkent Buenos Aires ve aynı eyalete bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesinin (AMBA) etkilendiğini hatırlatan Fernandez, yeni önlemler kapsamında bar ve restoranların 23.00'da kapanacağını, eğlence mekanlarının ve kapalı alanda 10 kişiden fazla spor yapılan yerlerin hizmet vermeyeceğini belirtti.

Fernandez, önlemlerin 9 ile 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacağını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de son iki gündür üst üste 20 bini aşan, salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayıları görülüyor.

Ülkede, 2,4 milyon kişide görülen Kovid-19, bugüne kadar 56 binden fazla kişinin hayatına mal oldu.

Salgın nedeniyle sınırları turizm amacıyla yabancı girişine uzun süredir kapalı tutulan Arjantin, Kovid-19'un ortaya çıkan yeni türlerinin ülkede yayılmasını önlemek amacıyla 20 Aralık 2020'de İngiltere ile 26 Mart 2021'de de Brezilya, Şili ve Meksika ile uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 02:28:14. #1.16#
title