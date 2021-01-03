Son dakika haberi: Arjantin'de polis plajda sosyal mesafe kuralına uymayanları dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Arjantin'de polis plajda sosyal mesafe kuralına uymayanları dağıttı

03.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:38
Son dakika haberi: Arjantin'de polis plajda sosyal mesafe kuralına uymayanları dağıttı

Son dakika habere göre BUENOS Arjantin'de, güvenlik güçleri plajda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı dağıttı.

BUENOS Arjantin'de, güvenlik güçleri plajda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı dağıttı.

Yaz mevsiminin yaşandığı ve yeni yıl tatilinin hafta sonu ile birleştiği Arjantin'de, Buenos Aires eyaletine bağlı Pinamar şehrindeki bir plajda sosyal mesafe kuralına uymayıp kalabalık oluşturan halka güvenlik güçleri müdahale etti.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin, siren çalarak ATV motorlarıyla plajda sosyal mesafe kuralına uymaksızın eğlenen halkın arasına karıştığı ve tatilcilerin, eşyalarını alarak plajdan ayrıldığı görülüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, olayda yaralanan ve gözaltına alınan olmadı.

Son bir ay içinde günlük Kovid-19 vakalarının, yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Buenos Aires Özerk Şehri'nde yüzde 190 ve nüfusu 16 milyonu aşan ülkenin salgından en çok etkilen bölgesi Buenos Aires eyaletinde de yüzde 120 arttığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, salgının başlamasının ardından 2020'nin çoğunu karantinada geçiren Arjantin halkının, yaz mevsiminin de gelmesiyle virüsün yayılmasına karşı gerekli önlemlere uymamasından endişe ediyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni yıl öncesinde, yerel yöneticilerle yaptığı görüşmeler sonrasında, salgının yükselişe geçmesi durumunda, güvenlik güçlerinin sokaklarda kalabalık oluşturulmasına karşı harekete geçeceğini açıklamıştı.

Nüfusu 45 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 43 bin 375 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 634 bin 834 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Güven Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Arjantin'de polis plajda sosyal mesafe kuralına uymayanları dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 18:45:12. #1.14#
title